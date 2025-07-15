Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязани и области

Утром во вторник, 15 июля, в Рязани и области отменили отбой угрозы атаки БПЛА. Соответствующее сообщение пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 06:57.

Угроза атаки беспилотников была объявлена ночью в 00:40.

По официальным данным министерства обороны России, беспилотники в Рязанской областью ночью не сбивались. Над Россией за ночь силы ПВО уничтожили 55 вражеских БПЛА самолётного типа.

Больше всего беспилотников — 32 — сбито в Белгородской области. В соседних с Рязанской областях также поражены объекты ВСУ: 12 БПЛА – в Воронежской области, 3 в Липецкой.

6 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, по одному в Ростовской и Курской.