Осадков не зафиксировано: в ГАИ ответили, как в Рязани работали камеры во время снегопада

Паблик «Рязанский формат» опубликовал пост, посвящённый работе камер фиксации нарушений ПДД во время снегопада.

— В субботу 15 марта 2023 года (вероятно речь всё-таки о 2025 годе — примечание редакции) в Рязани и Рязанской области прошел сильнейший снегопад. В связи с чем многие знаки, включая ограничение скорости, оказались залеплены снегом. Я не поленился и спросил у ГИБДД как работали камеры фотофиксации в этот период. Ответ за подписью самого Данильченко прилагаю, — пишет автор поста.

Также опубликованы фотографии заснеженных знаков и скан ответа на запрос рязанца. Вот часть ответа:

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«Согласно ответа Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 02.04.2025 № 07.05.5312-191 15 марта 2023 г. на территории Рязанской области факт выпадения твердых осадков (снега) не зафиксирован, метеопредупреждений на выпадение осадков в виде снега не объявлялось.

Отключение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения не производилось.

С уважением, Начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции Д. Н. Данильченко».

Фото: vk.com/ryazanformat