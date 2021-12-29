Опубликованы фото с места серьёзного ДТП на Южной окружной Рязани

Пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции опубликовала фотографии с места серьёзного ДТП на Южной окружной дороге Рязани.

В результате аварии пострадали 24-летний водитель и его 22-летняя пассажирка.

Авария случилась 28 декабря в 19.38 на 185-м километре автодороги М5 «Урал». 35-летний рязанец, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», не выбрал безопасную скорость, потерял управление и совершил столкновение с ВАЗ-2115 под управлением 24-летнего рязанца. После этого отечественное авто столкнулось с ВАЗ-2112 под управлением 60-летнего жителя Рязанского района.