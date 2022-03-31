Опубликовано видео с места обнаружения тела 15-летней девочки под Волгоградом

На YouTube-канала Следственного комитета опубликовано видео с места обнаружения тела пропавшей в середине января 15-летней школьницы Айлиты Ли.

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Сообщается, что девочку нашли мертвой в 2,4 километра от Чухонастовки в Волгоградской области.

На кадрах запечатлены вещи Айлиты. Рядом с телом девочки валялись ее перчатки, обрывки одежды и ткани.

По предварительной версии, школьница самостоятельно покинула место жительства в направлении, где позднее было обнаружено ее тело.

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Предварительно, смерть наступила в результате переохлаждения, видимые следы, указывающие на криминальный характер смерти, отсутствуют.

Тем не менее, ранее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Расследование продолжается.