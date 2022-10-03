Опубликован алгоритм действий для предпринимателей в условиях частичной мобилизации

В связи с частичной мобилизацией предприниматели Рязани и области, как и всей страны, столкнулись с целым рядом острых вопросов. Специалисты центра «Мой бизнес» подготовили документ, где в формате «вопрос-ответ» собрали официальные комментарии и алгоритмы действий во всех ситуациях, в которые сегодня может попасть бизнес.

Например, что делать, если мобилизован директор предприятия? Как быть с мобилизованными сотрудниками?

На эти и многие другие вопросы вы найдёте ответы в документе, который доступен по ссылке.