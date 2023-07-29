Ольга Серябкина рассказала Павлу Воле, как обманула его в шоу «Выжить в Дубае»

В воскресенье на ТНТ выходит новый выпуск еженедельного вечернего «Шоу Воли». В этот воскресный вечер создавать хорошее настроение зрителям будут певица Ольга Серябкина, популярный психолог Марк Бартон и рок-проект Radio Tapok. Все выпуски «Шоу Воли» доступны для просмотра эксклюзивно на национальном видеохостинге RUTUBE.

Ольга Серябкина стала одной из участниц звездной команды в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Певице не удалось продержаться в шоу слишком долго: она выбыла, проиграв индивидуальное испытание Анне Хилькевич. Ольга Серябкина раскрыла множество интересных моментов, которые остались за кадром. О некоторых из них не знал даже ведущий и продюсер шоу Павел Воля. Так, Серябкина рассказала, что звездная команда пошла на беспрецедентный обман в первую же ночь в пустыне. Одолеваемые чувством голода звезды выбрались из своих палаток ночью, когда вся съемочная группа спала и тайком добрались до еды, которая была предназначена для команды проекта.

– Когда мы были в пустыне очень хотелось есть. На тот момент даже уже жрать. Когда все легли спать, мы выбрались через задние стенки палаток, набили спальные мешки подушками, чтобы все думали, что мы там спим, и поползли за барханы в лагерь съемочной группы, туда, где ели операторы. И мы просто съели их еду! Даже не было стыдно!», — рассказала Серябкина в студии шоу.

Вторым гостем шоу стал популярный в интернете психолог Марк Бартон. В беседе с ведущим он раскрыл некоторые секреты успешного брака и выяснил, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева практически идеальны в своем союзе. Все потому, что Павел Воля признался, что прочел книгу Бартона. Кроме этого, психолог поделился интересными историями из своей практики и даже попробовал провести гипнотический сеанс с Ильей Соболевым.

Одним из самых необычных гостей за всю историю программы стал популярный рокер Олег Абрамов, известный как Radio Tapok. Музыкант стал популярен благодаря каверам на мировые рок-хиты. Популярность музыканта вышла за пределы России, и некоторые металл-группы исполняют на своих концертах уже его песни.

В финале программы зрителей ждет мощный удар рока от Radio Tapok, который презентует песню собственного сочинения и буквально зарядит драйвом на новую рабочую неделю.

Смотрите новый выпуск «Шоу Воли» в воскресенье 30 июля в 21:00 на ТНТ, также все свежие выпуски доступны для просмотра эксклюзивно по ссылке.