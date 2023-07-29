Ольга Серябкина рассказала Павлу Воле, как обманула его в шоу «Выжить в Дубае»

В воскресенье на ТНТ выходит новый выпуск еженедельного вечернего «Шоу Воли». В этот воскресный вечер создавать хорошее настроение зрителям будут певица Ольга Серябкина, популярный психолог Марк Бартон и рок-проект Radio Tapok. Все выпуски «Шоу Воли» доступны для просмотра эксклюзивно на национальном видеохостинге RUTUBE.
Ольга Серябкина стала одной из участниц звездной команды в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Певице не удалось продержаться в шоу слишком долго: она выбыла, проиграв индивидуальное испытание Анне Хилькевич. Ольга Серябкина раскрыла множество интересных моментов, которые остались за кадром. О некоторых из них не знал даже ведущий и продюсер шоу Павел Воля. Так, Серябкина рассказала, что звездная команда пошла на беспрецедентный обман в первую же ночь в пустыне. Одолеваемые чувством голода звезды выбрались из своих палаток ночью, когда вся съемочная группа спала и тайком добрались до еды, которая была предназначена для команды проекта.
Вторым гостем шоу стал популярный в интернете психолог Марк Бартон. В беседе с ведущим он раскрыл некоторые секреты успешного брака и выяснил, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева практически идеальны в своем союзе. Все потому, что Павел Воля признался, что прочел книгу Бартона. Кроме этого, психолог поделился интересными историями из своей практики и даже попробовал провести гипнотический сеанс с Ильей Соболевым.
Одним из самых необычных гостей за всю историю программы стал популярный рокер Олег Абрамов, известный как Radio Tapok. Музыкант стал популярен благодаря каверам на мировые рок-хиты. Популярность музыканта вышла за пределы России, и некоторые металл-группы исполняют на своих концертах уже его песни.
В финале программы зрителей ждет мощный удар рока от Radio Tapok, который презентует песню собственного сочинения и буквально зарядит драйвом на новую рабочую неделю.
Смотрите новый выпуск «Шоу Воли» в воскресенье 30 июля в 21:00 на ТНТ, также все свежие выпуски доступны для просмотра эксклюзивно по ссылке.