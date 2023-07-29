Суббота, 29 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Ольга Серябкина рассказала Павлу Воле, как обманула его в шоу «Выжить в Дубае»

7info7
Фото пресс-службы ТНТ

В воскресенье на ТНТ выходит новый выпуск еженедельного вечернего «Шоу Воли». В этот воскресный вечер создавать хорошее настроение зрителям будут певица Ольга Серябкина, популярный психолог Марк Бартон и рок-проект Radio Tapok. Все выпуски «Шоу Воли» доступны для просмотра эксклюзивно на национальном видеохостинге RUTUBE.

Ольга Серябкина стала одной из участниц звездной команды в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Певице не удалось продержаться в шоу слишком долго: она выбыла, проиграв индивидуальное испытание Анне Хилькевич. Ольга Серябкина раскрыла множество интересных моментов, которые остались за кадром. О некоторых из них не знал даже ведущий и продюсер шоу Павел Воля. Так, Серябкина рассказала, что звездная команда пошла на беспрецедентный обман в первую же ночь в пустыне. Одолеваемые чувством голода звезды выбрались из своих палаток ночью, когда вся съемочная группа спала и тайком добрались до еды, которая была предназначена для команды проекта.

– Когда мы были в пустыне очень хотелось есть. На тот момент даже уже жрать. Когда все легли спать, мы выбрались через задние стенки палаток, набили спальные мешки подушками, чтобы все думали, что мы там спим, и поползли за барханы в лагерь съемочной группы, туда, где ели операторы. И мы просто съели их еду! Даже не было стыдно!», — рассказала Серябкина в студии шоу.

Вторым гостем шоу стал популярный в интернете психолог Марк Бартон. В беседе с ведущим он раскрыл некоторые секреты успешного брака и выяснил, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева практически идеальны в своем союзе. Все потому, что Павел Воля признался, что прочел книгу Бартона. Кроме этого, психолог поделился интересными историями из своей практики и даже попробовал провести гипнотический сеанс с Ильей Соболевым.

Одним из самых необычных гостей за всю историю программы стал популярный рокер Олег Абрамов, известный как Radio Tapok. Музыкант стал популярен благодаря каверам на мировые рок-хиты. Популярность музыканта вышла за пределы России, и некоторые металл-группы исполняют на своих концертах уже его песни.

В финале программы зрителей ждет мощный удар рока от Radio Tapok, который презентует песню собственного сочинения и буквально зарядит драйвом на новую рабочую неделю.

Смотрите новый выпуск «Шоу Воли» в воскресенье 30 июля в 21:00 на ТНТ, также все свежие выпуски доступны для просмотра эксклюзивно по ссылке.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

На улице Грибоедова в Рязани движение транспорта возобновили в кратчайшие сроки

Из-за перекрытой полностью дороги рязанцы вынуждены были выезжать на полосу встречного движения, нарушая ПДД.

В опустевшем рязанском селе почтили память священномученика Гавриила

Водосвятный молебен был отслужен собором михайловских священников у Поклонного креста, воздвигнутого рядом с разрушенным Преображенским храмом.

В Чучковском районе две близкие подруги вышли замуж в один день

Торжественная церемония состоялась 30 июля.

Полуголую даму с топором заметили в Воронеже

Пассажирка рассказала, что возвращается в таком виде с речки, топор везёт мужу в подарок.

Власти опровергли вспышку холеры в Шацком районе

Запрет на купание в Цне никто не устанавливал.

В Милославском районе сын обнаружил скелетированный труп отца

Известно, что 74-летний пенсионер проживал в Московской области. 23 июня он уехал к своему другу в Милославский район и пропал.

И. о. главы администрации Касимова Ясинский проверил дороги

По итогам обхода запланировали встречу с подрядчиком на рабочей неделе, где стоит обсудить ряд возникающих вопросов по укладке тротуарной плитки, отработать замечания, чтобы как можно скорее привести данный участок в нормативное состояние.

31 июля в Рязани отключат горячую воду

Мэрия опубликовала адреса, где временно приостановят ГВС.

В Рязанской области уголовное дело возбудили на руководителя детского лагеря, где погиб подросток

По данным следствия, 12 июля из-за ненадлежащей организации спортивного мероприятия подросток получил травму.

29 человек госпитализированы после посещения рабочей столовой в Красногорске

Красногорский городской прокурор Сергей Молочков работает на месте происшествия.

Машину с двумя трупами обнаружили в реке

Видимых признаков совершения преступления не обнаружено.

12-летний мотоциклист попал в ДТП с 2-летним пассажиром

Вчера вечером 12-летний житель села Баяндай, взяв без спроса ключи от дедушкиного мотоцикла, предложил 2х-летнему соседу прокатиться.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации