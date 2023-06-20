Олег Сулица покинул РГУ

20 июня Олег Сулица официально уволился из РГУ им. С.А. Есенина. Об этом 7 info сообщил собственный источник.

12 мая 2022 года он был назначен исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Его представил коллективу университета ныне покойный муж Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко.

Олег Сулица в 2004 году с отличием окончил Рязанский государственный педагогический университет (в настоящее время РГУ) им. С. А. Есенина. Работал учителем английского языка в средней школе. С 2009 года занимал различные должности в РГУ им. С. А. Есенина. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Последняя должность перед назначением — проректор по международному сотрудничеству и инновационной деятельности РГУ им. С. А. Есенина.

29 ноября 2022 года исполняющим обязанности ректора Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина был назначен Игорь Мурог.

Сулица был смещён на должность проректора, а затем занял должность начальника учёбно-информационного управления.