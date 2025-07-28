Около 18 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2025 году

В этом году в Рязани ведутся ремонтные работы в рамках нескольких проектов, в том числе, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», программы «Развитие отдельных территорий города Рязани», программы поддержки местных инициатив. Из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения – 68%. Участки для ремонта выбирались исходя из результатов диагностики покрытия и обращений граждан. На дорогах ведется замена бортового камня, ремонт тротуаров, ремонт проезжей части.

Сотрудники Дирекции благоустройства города ежедневно осуществляют контроль за качеством проводимых работ. При приёмке готовых объектов специализированная независимая организация проводит отбор проб асфальта для проверки. В лабораторных условиях проверяется качество – уплотнение, водонасыщение и другие параметры.

Гарантия на работы составляет от 4 до 7 лет в зависимости от интенсивности движения по улице. Дважды в год специалисты администрации проводят проверку всех находящихся на гарантии дорог. При обнаружении недочетов, направляются претензии подрядной организации. Примерно на половине объектов выявляются гарантийные дефекты, которые подрядчик устраняет. По тем организациям, которые отказываются делать это в добровольном порядке, администрация обращается в суд для принуждения подрядчика к выполнению его гарантийных обязательств.

На улице Луковской и нескольких других, где разрушено основание дороги, применяется технология укладки органо-минеральной смеси. Она представляет собой асфальтобетонный гранулят, смешанный с щебнем и цементом и уложенный в качестве верхнего слоя основания, чтоб создать прочную основу для укладки поверх него основного слоя асфальта. Эта технология продлевает срок службы дорожного покрытия.

В этом году по всем программам будет отремонтировано около 18 км дорог. Все работы будут завершены до 30 октября.