Понедельник, 28 июля, 2025
26 C
Рязань
Транспорт и дороги

Около 18 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2025 году

Анастасия Мериакри

В этом году в Рязани ведутся ремонтные работы в рамках нескольких проектов, в том числе, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», программы «Развитие отдельных территорий города Рязани», программы поддержки местных инициатив. Из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения – 68%. Участки для ремонта выбирались исходя из результатов диагностики покрытия и обращений граждан. На дорогах ведется замена бортового камня, ремонт тротуаров, ремонт проезжей части.

Сотрудники Дирекции благоустройства города ежедневно осуществляют контроль за качеством проводимых работ. При приёмке готовых объектов специализированная независимая организация проводит отбор проб асфальта для проверки. В лабораторных условиях проверяется качество – уплотнение, водонасыщение и другие параметры.

Гарантия на работы составляет от 4 до 7 лет в зависимости от интенсивности движения по улице. Дважды в год специалисты администрации проводят проверку всех находящихся на гарантии дорог. При обнаружении недочетов, направляются претензии подрядной организации. Примерно на половине объектов выявляются гарантийные дефекты, которые подрядчик устраняет. По тем организациям, которые отказываются делать это в добровольном порядке, администрация обращается в суд для принуждения подрядчика к выполнению его гарантийных обязательств.

На улице Луковской и нескольких других, где разрушено основание дороги, применяется технология укладки органо-минеральной смеси. Она представляет собой асфальтобетонный гранулят, смешанный с щебнем и цементом и уложенный в качестве верхнего слоя основания, чтоб создать прочную основу для укладки поверх него основного слоя асфальта. Эта технология продлевает срок службы дорожного покрытия.

В этом году по всем программам будет отремонтировано около 18 км дорог. Все работы будут завершены до 30 октября.

Около 18 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2025 году Из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения – 68%. Участки для ремонта выбирались исходя из результатов диагностики покрытия и обращений граждан.
Около 18 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2025 году Из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения – 68%. Участки для ремонта выбирались исходя из результатов диагностики покрытия и обращений граждан.
Около 18 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2025 году Из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения – 68%. Участки для ремонта выбирались исходя из результатов диагностики покрытия и обращений граждан.
Около 18 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2025 году Из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения – 68%. Участки для ремонта выбирались исходя из результатов диагностики покрытия и обращений граждан.
Около 18 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2025 году Из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения – 68%. Участки для ремонта выбирались исходя из результатов диагностики покрытия и обращений граждан.
Около 18 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2025 году Из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения – 68%. Участки для ремонта выбирались исходя из результатов диагностики покрытия и обращений граждан.
Около 18 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2025 году Из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения – 68%. Участки для ремонта выбирались исходя из результатов диагностики покрытия и обращений граждан.

Самые читаемые материалы

Происшествия

7-летний ребёнок, ехавший на самодельном транспорте, погиб в ДТП в Рязанской области

Столкновение с ним совершил неустановленный водитель неустановленного автомобиля.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Новости Касимова

В Касимовском округе легковушка столкнулась с питбайком, пострадали двое подростков

25 июля около 18:55 в рабочем посёлке Сынтул произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка.
Новости России

В Брянске подросток зверски убил забеременевшую от него девочку

Представитель цыганской диаспоры в Брянске убил забеременевшую от него...
Происшествия

Обгон через сплошную привел к аварии в Рязанской области

Перед селом Дубровичи примерно в 10:50 автомобиль совершил обгон через двойную сплошную. В результате маневра произошло ДТП.

Последние новости

Культура и события

Феофановский патриотический форум «Божия ловитва» проходит в Рязанской области

В нем участвуют порядка 200 молодых людей от 18 до 30 лет из Рязанской, Ростовской областей. Его цель – способствовать формированию российской гражданской идентичности молодежи на основе духовно-нравственной культуры и трудов выдающегося богослова.
Общество

Университетская смена завершилась в РГ У имени С.А. Есенина

В первый день программы участники смены встретились на Классной встрече с исполняющим обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрием Боковым, участником региональной программы «ГЕРОИ62» Владимиром Малыхиным, завершился день обзорной экскурсией по городу Рязани.
Транспорт и дороги

В Рязани на два месяца ограничат движение транспорта на площади Ленина и улице Соборной

Причина ограничений - капитальный ремонт участка магистральных тепловых сетей.
Происшествия

Экскаватор столкнулся с легковым автомобилем в Рязани

На улице Вокзальной столкнулись экскаватор и автомобиль «Jetour». О пострадавших не сообщается.
Происшествия

Задержан водитель, подозреваемый в ДТП в котором погиб 7-летний ребенок

Проводятся сбор и закрепление доказательств. Определяется мера пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу
Акценты

«Мы отыскали, возможно, последних ихтиозавров в мире»: Сергей Солонин — о том, как раскрывают тайны, которые хранит древнее рязанское море

Село в окрестностях Шацка прогремело на весь мир как кладбище вымерших акул и ящеров мезозойской эры. Его активно исследуют рязанские учёные.
Интересное

Срочные советы знакам Зодиака: что сделать на новой неделе, чтобы изменить вашу жизнь

Гороскоп срочных советов на неделю с 28 июля по 3 августа для всех знаков Зодиака подготовила астролог Джйотиш Анна Русалкина.
Армия и СВО

Картаполов высказался о возвращении двухлетней срочной службы в армии

Увеличение срока службы в армии до двух лет российскими властями не обсуждается.