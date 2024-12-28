Обвинённый в развратных действиях священник стал штурмовиком в зоне СВО

Бывший иерей Русской православной церкви (РПЦ) Даниил Сидоров, обвиняемый в развратных действиях, отправился на службу в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве штурмовика. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем телеграм-канале.

Сидорова задержали в конце ноября по обвинению в домогательствах к студентке из Екатеринбурга. Девушка заявила, что мужчина сначала совершал непристойные действия в её присутствии, а затем напал на неё. Часть инцидента была зафиксирована на видео. После этого еще одна жительница города обвинила Сидорова в попытке изнасилования. Суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определённых действий, но не стал заключать под стражу.

«Сегодня он (Сидоров) приступил к иному служению — Родине и её защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесёт плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», — написал митрополит Евгений.

Он также подчеркнул, что Сидоров больше никогда не сможет вернуться к церковному служению, но его жизнь ещё не закончена. Ранее митрополит описывал преступные действия своего бывшего помощника как «дьявольское чудо», пишет «Московский комсомолец».