Обстоятельства гибели 2-летнего ребёнка в Рязани проверяет прокуратура

Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту гибели 2-летнего ребёнка в Рязани, сообщает телеграм-канал ведомства.
ЧП случилось днём 15 августа на улице Сельских строителей в Недостоево. Малыш по неосторожности выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного дома. Травмы, полученные ребёнком, оказались смертельными.
Проверку проводит прокуратура Московского района. Сотрудники ведомства дадут оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Также прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следственными органами.