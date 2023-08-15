Вторник, 15 августа, 2023
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Обстоятельства гибели 2-летнего ребёнка в Рязани проверяет прокуратура

7info

Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту гибели 2-летнего ребёнка в Рязани, сообщает телеграм-канал ведомства.

ЧП случилось днём 15 августа на улице Сельских строителей в Недостоево. Малыш по неосторожности выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного дома. Травмы, полученные ребёнком, оказались смертельными.

Проверку проводит прокуратура Московского района. Сотрудники ведомства дадут оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Также прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следственными органами.

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