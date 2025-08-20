Обновленный Советский бульвар в городе Спасск-Рязанский откроется в сентябре 2025 года

Региональное министерство ТЭК и ЖКХ информирует о ходе работ по благоустройству Советского бульвара в г. Спасск-Рязанский, которые проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Благоустройство объекта «Бульвар Советский» г. Спасск-Рязанский осуществляется в несколько этапов. Первый был завершен в 2024 году: на территории созданы пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками и навесами, установлены фонари.

В настоящее время в рамках второго этапа проводятся работы по озеленению, организации освещения, установке малых архитектурных форм, урн, санитарных комнат. Обновленный бульвар будет открыт в начале сентября.

В целом в 2025 году в Рязанской области в рамках профильной федеральной программы нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроят более 30 общественных пространств.