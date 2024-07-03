Обнаружен труп пропавшей в Рязани 15-летней девушки

В Рязани обнаружен труп пропавшей 15-летней девушки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Местонахождение рязанки было неизвестно с 27 июня. На берегу Солдатского пруда в посёлке Южный были найдены её вещи и телефон.