Среда, 3 июля, 2024

Обнаружен труп пропавшей в Рязани 15-летней девушки

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани обнаружен труп пропавшей 15-летней девушки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 

Местонахождение рязанки было неизвестно с 27 июня. На берегу Солдатского пруда в посёлке Южный были найдены её вещи и телефон.

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