Обнаружен труп пропавшей в Рязани 15-летней девушки

В Рязани обнаружен труп пропавшей 15-летней девушки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Местонахождение рязанки было неизвестно с 27 июня. На берегу Солдатского пруда в посёлке Южный были найдены её вещи и телефон.
В Рязани обнаружен труп пропавшей 15-летней девушки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Местонахождение рязанки было неизвестно с 27 июня. На берегу Солдатского пруда в посёлке Южный были найдены её вещи и телефон.
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+