Об орнаментализме рязанца Акиндинова написана книга-диссертация

О стиле орнаментализм, разработанном рязанским художником Алексеем Акиндиновым, написана книга с диссертационным исследованием.

Московский историк, писатель, искусствовед, автор 29 книг, член и лектор Российского общества «Знание» Александр Глухов, недавно опубликовал книгу «Творчество А. П. Акиндинова и основание нового стиля в изобразительном искусстве — орнаментализм. Научно-исследовательская монография об уникальном российском художнике». Работа построена автором по правилам диссертационного исследования и включает в себя 237 источников использованной литературы.

Издание посвящено направлению в искусстве — орнаментализм, которое в 1996-м году основал рязанский художник Алексей Акиндинов и разрабатывает его уже почти три десятилетия. Объём книги составляет 308 страниц, она выполнена в твёрдом переплёте и включает в себя 71 цветную репродукцию живописных и графических работ Алексея Акиндинова.

Исследование содержит ссылки на многочисленные публикации столичных искусствоведов, имеющих большой авторитет в научной среде, таких как: Александр Рожин (академик, член Президиума Российской академии художеств, главный редактор журнала «Третьяковская галерея»); Григорий Гинзбург (Почётный доктор искусствоведения и арт-критик); Оксана Ермолаева-Вдовенко; Гражина Бобилевич (профессор Института славистики Польской академии наук); Андрей Пелипенко (культуролог, кандидат искусствоведения); Станислав Айдинян (художественный критик); Людмила Чекалина (член Ассоциации искусствоведов); Кирилл Москаленко (Почётный член Российской академии художеств); Антон Успенский (Ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея); Максим Лаврентьев (культуролог, член Зиновьевского клуба).

Фото предоставлено Алексеем Акиндиновым

Не обошли вниманием творчество Алексея Акиндинова и рязанские искусствоведы, — в книге можно встретить такие имена как: Ирина Протопопова; Станислав Урманов; Ирина Ларина. В альбоме также содержится мнение известных рязанских живописцев — Василия Николаева (Заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств) и Виктора Минкина (Народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств). В тексте также расположены ссылки на мнение о творчестве Акиндинова, многих других деятелей культуры и искусства.

Более двух десятков экземпляров книг уже отправлены издательством в главные библиотеки России.

В новой книге также есть эмпирическая часть, которая состоит из 11 приложений, собравших около 15 произведений рязанского мастера кисти. Перечень избранных живописных работ Алексея Акиндинова вобрал в себя 239 картин, список избранных графических произведений включил 111 работ. Выставочная деятельность Алексея Акиндинова начинается с 1987 года. На данный момент в активе художника участие почти в двухстах выставках, в них входит значительная часть экспозиций, организованных Союзом художников России и Российской академией художеств. Также список вобрал в себя 25 персональных выставок Алексея Акиндинова и 28 проектов Алексея в стиле орнаментализм.