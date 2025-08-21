Четверг, 21 августа, 2025
15.9 C
Рязань
Культура и события

Об орнаментализме рязанца Акиндинова написана книга-диссертация

Алексей Самохин
Фото предоставлено Алексеем Акиндиновым

О стиле орнаментализм, разработанном рязанским художником Алексеем Акиндиновым, написана книга с диссертационным исследованием.

Московский историк, писатель, искусствовед, автор 29 книг, член и лектор Российского общества «Знание» Александр Глухов, недавно опубликовал книгу «Творчество А. П. Акиндинова и основание нового стиля в изобразительном искусстве — орнаментализм. Научно-исследовательская монография об уникальном российском художнике». Работа построена автором по правилам диссертационного исследования и включает в себя 237 источников использованной литературы. 

Издание посвящено направлению в искусстве — орнаментализм, которое в 1996-м году основал рязанский художник Алексей Акиндинов и разрабатывает его уже почти три десятилетия. Объём книги составляет 308 страниц, она выполнена в твёрдом переплёте и включает в себя 71 цветную репродукцию живописных и графических работ Алексея Акиндинова.

Исследование содержит ссылки на многочисленные публикации столичных искусствоведов, имеющих большой авторитет в научной среде, таких как: Александр Рожин (академик, член Президиума Российской академии художеств, главный редактор журнала «Третьяковская галерея»); Григорий Гинзбург (Почётный доктор искусствоведения и арт-критик); Оксана Ермолаева-Вдовенко; Гражина Бобилевич (профессор Института славистики Польской академии наук); Андрей Пелипенко (культуролог, кандидат искусствоведения); Станислав Айдинян (художественный критик); Людмила Чекалина (член Ассоциации искусствоведов); Кирилл Москаленко (Почётный член Российской академии художеств); Антон Успенский (Ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея); Максим Лаврентьев (культуролог, член Зиновьевского клуба). 

Об орнаментализме рязанца Акиндинова написана книга-диссертация Издание посвящено направлению в искусстве — орнаментализм, которое в 1996-м году основал рязанский художник Алексей Акиндинов и разрабатывает его уже почти три десятилетия.
Фото предоставлено Алексеем Акиндиновым 

Не обошли вниманием творчество Алексея Акиндинова и рязанские искусствоведы, — в книге можно встретить такие имена как: Ирина Протопопова; Станислав Урманов; Ирина Ларина. В альбоме также содержится мнение известных рязанских живописцев — Василия Николаева (Заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств) и Виктора Минкина (Народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств). В тексте также расположены ссылки на мнение о творчестве Акиндинова, многих других деятелей культуры и искусства.

Более двух десятков экземпляров книг уже отправлены издательством в главные библиотеки России.

В новой книге также есть эмпирическая часть, которая состоит из 11 приложений, собравших около 15 произведений рязанского мастера кисти. Перечень избранных живописных работ Алексея Акиндинова вобрал в себя 239 картин, список избранных графических произведений включил 111 работ. Выставочная деятельность Алексея Акиндинова начинается с 1987 года. На данный момент в активе художника участие почти в двухстах выставках, в них входит значительная часть экспозиций, организованных Союзом художников России и Российской академией художеств. Также список вобрал в себя 25 персональных выставок Алексея Акиндинова и 28 проектов Алексея в стиле орнаментализм.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Новости мира

Невероятное пророчество Жириновского про Трампа начинает сбываться

Он считал, что Трамп войдёт в историю как лучший президент США, обойдя даже Франклина Рузвельта.
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.

Последние новости

Экология, природа, животные

Рязанцы сняли на видео танец сов

На кадрах можно заметить птиц в ночном небе, которые летают над высоким деревом. Их круговые движения, действительно, похожи на танец.
Интересное

«Ваш дом — магнит для неудач»: эзотерики советуют срочно выбросить эти 5 предметов

Эзотерики утверждают, что некоторые предметы буквально притягивают негативную энергию, влияя на здоровье и благополучие домочадцев. Вот пять таких вещей, от которых, согласно этим учениям, стоит избавиться немедленно.
Акценты

«Почему это инженерно-техническое творчество? Потому что мы созидаем, создаём»: Максим Орлов — об использовании лазерных технологий в школьном образовании

Максим ведёт занятия, в рамках которых дети развивают в себе технические компетенции и уже в юном возрасте пробуют себя в качестве инженеров.
Новости России

Анатолий Вассерман предложил ввести в школах новый предмет

По его мнению, эта дисциплина поможет детям упорядочивать и систематизировать знания, а также сформировать целостную картину мира.
Новости России

Движение поездов на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области восстановлено 

В результате происшествия никто не пострадал. РЖД продолжает предпринимать все необходимые меры для минимизации задержек.
Новости России

Секреты выгодной покупки: июль 2025 стал лучшим месяцем для автокредитов

Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования за июль 2025 года. За месяц россияне оформили 110,53 тысячи автокредитов на сумму 158,02 млрд рублей. Средний чек составил 1,43 млн рублей, а средний срок кредитования — 5 лет и 5 месяцев.
Новости России

Эксперт рассказал, что отличает профессиональный спорт от физкультуры и почему одно из них опасно

Профессиональный спорт травматичен, так как требует работы на пределе возможностей организма. Если же говорить о любительском спорте или физкультуре, то они, как правило, не оказывают негативного влияния.
Интересное

Гороскоп на 21 августа: день личных побед и глубинных открытий

Даже мелкая победа сегодня окажется важной: она даст уверенность и откроет новые горизонты. Главное — быть честным с собой и не бояться эмоций, которые поднимутся на поверхность.