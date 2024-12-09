Ножевые ранения, повреждения кишечника, селезенки и сердца: хирург ОДКБ рассказал, с какими травмами поступают подростки

В Рязанской области вдвое увеличились случаи повреждений внутренних органов у детей в возрасте от 1 года до 17 лет по сравнению с прошлым годом. Причинами этому стали ДТП, езда на самокате, мотоцикле, невнимательность на дороге. Рассказывает заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, главный внештатный детский хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин.

В качестве методов лечения используют массивную инфузионную терапию, антибиотики, длительный постельный режим, постоянный мониторинг состояния пациента. Однако серьезные травмы требуют оперативного вмешательства.

По словам хирурга, 15-16-летние дети поступают с травмами, полученными в состоянии алкогольного опьянения. Наблюдаются подростки с ножевыми ранениями. Последствия таких ран непредсказуемы: от повреждения тканей до травм кишечника, печени, селезенки, легких, сердца.