Новый сезон рыбатлона стартует в Рязани 21 мая

Новый сезон поплавочного рыбатлона (смесь рыбалки и бега) стартует в субботу 21 мая с 13:00 в Рязани на 3-м Борковском карьере. Как всегда, правила в рыбатлоне простые: участнику с удочкой в руках нужно пробежать три круга по километру и, дважды останавливаясь на рыбнище – месте ловли, поймать две любые рыбы. Регистрация участников началась на главной странице сайта rybatlon.ru

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К участию приглашаются абсолютно все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. С участника требуется только поплавочная телескопическая удочка не менее 2,5 метров длиной. Вся наживка (два вида) будет предоставлена организаторами.

Призов, как всегда на рыбатлоне, намечается очень много – от электроинструментов и больших наборов прикормки «ОхотАктив» до сертификатов на Додо-пиццу и многочисленных рыболовных аксессуаров. Как всегда для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами. Отдельное награждение будет и для детей – трое лучших рыбатлонистов до 12 лет гарантировано получат отличные призы!

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «ВКонтакте». Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

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Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском

Главный партнер – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – магазин «ГАЛАМАРТ», Торговая Марка «AZOR FISHING», Торговая Марка «ЕРМАК», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА, магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», Беседки на карьерах «ДРУЗЬЯ», компания «OS FISHING».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».