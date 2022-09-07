Новый дополнительный поезд «Таврия» № 169/170 сообщением Петербург — Симферополь начнет курсировать 24 сентября. В том числе и через Рязань. Об этом сообщил перевозчик.

Из Петербурга (Московский вокзал) поезд отправится в Симферополь 24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 12, 13 октября, 3 и 4 ноября; и далее с 6 ноября по 10 декабря 2022 года поезд будет курсировать ежедневно.

Отправление из Санкт-Петербурга в 19:16, прибытие в Симферополь через день в 12:15. Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой. Время в пути 40 часов 59 минут.

Из Симферополя в Петербург поезд будет курсировать 26, 28 и 30 сентября, 2, 6, 7, 11, 12, 29 и 30 октября; и далее с 4 ноября по 10 декабря ежедневно. Время отправления из Симферополя — 18:40, прибытие в Петербург через день в 13:01.

В составе поезда будут курсировать до 16 вагонов — купейных и плацкартных.