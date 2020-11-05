Житель Рязанской области задержан за убийство зятя топором

Следователи завели уголовное дело на 56-летнего жителя посёлка Тума Клепиковского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено в Туме вечером 3 ноября. Во дворе частного дома во время семейного конфликта подозреваемый ударил 34-летнего зятя топором по голове. Оба участника конфликта были в нетрезвом виде.

Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу, где он через некоторое время умер.

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Подозреваемый задержан, решается вопрос о помещении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.