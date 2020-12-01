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ЖФК «Рязань-ВДВ» продолжит свою работу

7info

Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» продолжит существование. Соответствующее решение принял губернатор Николай Любимов. Об этом сообщается в официальной группе Рязанской области в соцсети ВКонтакте. 

Любимов и глава РФС Александр Дюков договорились, что Рязанская область сохранит финансирование клуба. Кроме того, от Российского футбольного Союза регион получит субсидию в размере 11,45 млн рублей. Поддержку также может оказать и Минспорт РФ.

«Рязань-ВДВ» – четырёхкратный чемпион России, неоднократный финалист и обладатель Кубка России. Команде удавалось дойти до 1/4 финала Кубка УЕФА.

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