ЖФК «Рязань-ВДВ» продолжит свою работу

Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» продолжит существование. Соответствующее решение принял губернатор Николай Любимов. Об этом сообщается в официальной группе Рязанской области в соцсети ВКонтакте.

Любимов и глава РФС Александр Дюков договорились, что Рязанская область сохранит финансирование клуба. Кроме того, от Российского футбольного Союза регион получит субсидию в размере 11,45 млн рублей. Поддержку также может оказать и Минспорт РФ.

«Рязань-ВДВ» – четырёхкратный чемпион России, неоднократный финалист и обладатель Кубка России. Команде удавалось дойти до 1/4 финала Кубка УЕФА.