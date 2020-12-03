Вопрос строительства в Рязани дома на месте снесённого аварийного жилья обсудили на публичных слушаниях

В четверг, 3 декабря, в Рязани состоялось публичные слушания по вопросу проекта планировки территории в пределах улиц Татарская, 1-й Осенний переулок и 1-я Железнодорожная.

Заявителем является организация «Приток». По сообщению докладчика компании, планируется возведение новостройки с развитой придомовой инфраструктурой и благоустроенной территорией на площади 2500 кв. м. Небольшая часть территории, которую хотят отвести под застройку, относится к санитарно-защитной зоне железной дороги. Однако действующие правила позволят её сократить в пользу жилой. Сейчас территория, на которой предполагается строительство, свободна от других объектов. Ранее там находились несколько старых деревянных домов и барак, который расселили. Со временем аварийные строения разрушались, территория вокруг них приходила в запустение – там скапливался мусор. В таком состоянии она находилась много лет.

Согласно проекту, на месте аварийных зданий появится современная новостройка с подземным паркингом, зелёной дворовой территорией, площадками для отдыха и занятий спортом. Дом подключат ко всем необходимым необходимым коммунальным сетям. В районе, где планируют строить жилой дом, хорошо развита инфраструктура: есть детские сады, школы, поликлиники, больницы и спортивные объекты.

Участники слушаний не возразили подготовленному проекту. Есть надежда, что новостройка в будущем преобразит не только улицу Татарскую, как это произошло с улицей Чапаева, но и всю территорию, прилегающую к Горбатому мосту. Кроме того, по информации РИА «7 новостей», застройщиком может выступить компания «Мармакс». Отметим, что девелопер уже реализовал несколько проектов в Рязани, которые отличают интересные жилые здания и современная благоустроенная территория, прилегающая к ним.