В воскресенье, 25 октября, в Рязани пройдёт специальный показ культового хоррора Стенли Кубрика «Сияние». Об этом сообщили в городском управлении культуры.

В честь 40-летнего юбилея картины будет демонстрироваться американская версия фильма в новом 4К-ремастеринге оригинального 35-мм негатива. Все показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Фильм представит и обсудит со зрителями специально приглашённый спикер, клинический психолог, кинообозреватель Никита Ларин.

Увидеть картину можно будет в кинотеатре в ТРЦ «Виктория плаза». Начало – в 16.00.