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В Рязани два дня подряд будут отключать электричество

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В Рязани будут отключать электричество 1 и 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Без электроэнергии рязанцы останутся из-за ремонтных работ. 1 декабря они начнутся в 9.30 и завершатся к 13.00. По сообщению администрации, на это время без света останутся жители домов с 14 по 16 и 24 по улице Сободы.

2 декабря электроэнергии с 9.30 до 16.00 не будет по следующим адресам:

улица Окская, дома с 1 по 15,

улица Кальная, дом 30, дом 48, дом 50, дом 63, дом 65, дом 67, дом 69, дом 73, дом 91, дом 95, дом 107, дом 117,

улица Касимовский переулок, дом 2, дом 2а, дом 4, дом 6, дом 9, дом 11 стр. 1,

 улица Касимовское шоссе, дом 23 стр. 5, дом 33, дом 35а, дом 45,

улица Панферовский переулок, дом 1, дом 2, дом 4, дом 10, дом 14.

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