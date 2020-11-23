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Новости РязаниОбщество

В Рязани арендаторы торгового комплекса остались без тепла

7info

В Рязани предприниматели, арендующие помещения в торговом комплексе НИТИ, жалуются на холод. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

– В помещениях температура в два раза ниже нормы, сегодня термометр показывает +11°C против 23 прописанных в СанПиНе. Работать приходиться в зимней одежде, от холода не спасают даже обогреватели, – рассказывает ГТРК «Ока». 

Торговцы рассказали, что из-за холода теряют покупателей, а следовательно и деньги. Управляющая компания повысила тарифы, платить по таким счетам у многих предпринимателей просто нет денег. Особенно с учётом проблем, вызванных пандемией коронавируса.  Кроме того, некоторые из арендаторов считают такое повышение несправедливым и отказываются платить.

Торговый комплекс НИТИ обслуживает местная котельная. Она является единственным источником тепла.

Директор управляющей компании ООО «Вимс» Георгий Шерозия рассказывает, что тарифы не повышались уже 7 лет. Фактически владелец обогревал ТЦ за свой счёт. За это время стоимость ресурсов для котельной выросла. По подсчётам Шерозии, в месяц компания недополучала порядка 50 тыс рублей. 

Сейчас в сложившейся ситуации разбираются юристы. 

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