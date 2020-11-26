В бюджет Рязани внесены изменения

На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили внесение изменений и дополнений в бюджет города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

В частности, доходы бюджета увеличиваются на 255 тыс. рублей за счет поступлений в бюджет остатков субсидий прошлых лет. Эти средства будут выделены на ремонт ограждения мемориального комплекса Скорбященского кладбища. 700 тыс. рублей из резервного фонда администрации Рязани будут выделены на капитальный ремонт помещений общего пользования в маневренном жилищном фонде на ул. Соборная, 23.

Всего же на ремонт в здании бывшей гостиницы «Москва», где временно размещаются оказавшиеся в тяжелой ситуации рязанцы, будет направлено 1 млн. 200 тыс. рублей.