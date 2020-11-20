Стали известны подробности пожара в доме Барковых в Касимове

Администрация Касимова сообщила подробности пожара в объекте культурного наследия федерального значения Дом Барковых. Информация появилась в официальной группе мэрии.

Пожар в здании произошёл в ночь на пятницу, 20 ноября. Огонь быстро распространился, в результате возникла угроза стоящим рядом домам. В них живут 10 человек, в том числе 5 детей.

Этих людей пришлось эвакуировать. Для них подогнали автобус, был приготовлен горячий чай. Одну из семей поселили в гостиницу, остальные вернулись домой.

– Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС, удалось избежать распространение огня на другие объекты, – говорится в сообщении администрации Касимова.

На место происшествия выезжал глава города Игорь Авдеев.

Сейчас на Набережной работают пожарные, они проливают сгоревший дом. Движение по части улицы перекрыто. К вечеру должны возобновить подачу газа и электричества в жилые дома.