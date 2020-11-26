С рязанцами обсудили концепцию благоустройства парка Морской славы

25 ноября состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства парка Морской славы в Канищеве. Участие в мероприятии приняли представители власти, активисты, неравнодушные граждане. С концепцией благоустройства парка присутствующих познакомил архитектор Илья Стюхин.

Обсудив предложенную молодыми архитекторами концепцию, рязанцы пришли к мнению, что парк необходимо озеленить. Кроме того, там не хватает смотровой площадки. При этом важно сохранить баланс между парковой инфраструктурой и его уникальными природными красотами и видами, которые он открывает посетителям на город. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

На собрании отметили, что название парка менять не планируют, так как традиционно в нём проходят мероприятия, связанные с памятными датами в истории военно-морского флота РФ.

Публичные обсуждения концепции благоустройства парка Морской славы в Рязани продолжатся. Кроме того, там пройдут большие субботники по озеленению этой зоны отдыха.