Четверг, 26 ноября, 2020
0.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

С рязанцами обсудили концепцию благоустройства парка Морской славы

7info7

25 ноября состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства парка Морской славы в Канищеве. Участие в мероприятии приняли представители власти, активисты, неравнодушные граждане. С концепцией благоустройства парка присутствующих познакомил архитектор Илья Стюхин.

Обсудив предложенную молодыми архитекторами концепцию, рязанцы пришли к мнению, что парк необходимо озеленить. Кроме того, там не хватает смотровой площадки. При этом важно сохранить баланс между парковой инфраструктурой и его уникальными природными красотами и видами, которые он открывает посетителям на город. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

На собрании отметили, что название парка менять не планируют, так как традиционно в нём проходят мероприятия, связанные с памятными датами в истории военно-морского флота РФ.

Публичные обсуждения концепции благоустройства парка Морской славы в Рязани продолжатся. Кроме того, там пройдут большие субботники по озеленению этой зоны отдыха.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle
Администрация

Аренду помещений для ветеранских организаций Рязани сделают бесплатной

Сейчас все ветеранские организации Рязани арендуют помещения. Арендная плата составляет 100 рублей в месяц. Однако теперь аренду помещений для них хотят сделать бесплатной.
Узнать больше
Новости мира

Минэк предложил сократить число документов для устройства на госслужбу

На данный момент, для устройства на госслужбу требуется 22 документа. Среди необходимых бумаг значатся в том числе копия справки о регистрации по месту жительства, медицинское заключение, копия свидетельств о перемене имени и справки о рождении детей.
Узнать больше
Новости Рязани

«Ростелеком» отмечает рост востребованности таксофонов универсальной услуги связи в 2020 году

Год назад — с 1 ноября 2019 года — по инициативе «Ростелекома» все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанский водоканал объявил предновогоднюю акцию для должников

В преддверии Нового года рязанский водоканал проводит акцию «Прощай, пени». Их спишут рязанцам, оплатившим задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения до 25 декабря.
Узнать больше
Новости Рязани

18 рязанцев с коронавирусом подключили к аппаратам ИВЛ

Региональная опергруппа обновила информацию о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусной инфекцией. По состоянию на 18 часов 22 ноября в...
Узнать больше
Новости мира

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram

Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram. Советы пользователям мессенджера они опубликовали на своём портале. В...
Узнать больше
Новости мира

«Ростелеком» объявил победителей проекта «УМестный туризм»

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» подвел итоги конкурса «Уместный туризм», посвященного популяризации и развитию достопримечательностей регионов ЦФО и применению цифровых технологий в...
Узнать больше
Администрация

В Рязани борются с последствиями снегопада

В Рязани устраняют последствия снегопада, который начался вечером 22 ноября и продлился до утра следующего дня. По сообщению пресс-службы...
Узнать больше
Администрация

Рязанцы могут пожаловаться на некачественную уборку снега во дворах

23 ноября в Рязани выпал снег, в связи с этим коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, сообщили в мэрии города.
Узнать больше
Администрация

В Рязани усилят контроль за подрядчиками, занимающимися уборкой снега

24 ноября в Рязани состоялось заседание штаба по уборке города в зимний период. Возглавил штаб замглавы администрации города Владимир Бурмистров.
Узнать больше
Новости Рязани

У рязанки изъяли земельный участок

Установлено, что рязанка не использовала сельхозугодия по назначению. Территория, предназначенная для аграрных работ, заросла сорняками, деревьями и кустарниками.
Узнать больше
Администрация

Руководителям школ и детсадов Рязани напомнили об ответственности за плохую уборку снега

Сотрудники управления образования и молодёжной политики администрации Рязани ежедневно проверяют состояние территорий образовательных учреждений. Один из рейдов посетила заместитель главы администрации Надежда Штевнина.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+