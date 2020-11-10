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За сутки с улиц Рязани вывезли 26 кубометров мусора

7info7

За сутки с улиц Рязани вывезли 26 кубометров мусора и 150 кубометров смета и грунтовых наносов. Такие данные 10 ноября приводит мэрия города.

В нормативное состояние привели 175 кв. м дорожного полотна. Ямочный ремонт проводился на улицах Стройкова, 7-я Линия, а также в посёлке Божатково.

На 4-й Линии и Лыбедском бульваре повалили аварийные деревья. В Новопавловской роще обрезали ветки деревьев. Древесные отходы направили на обработку.

Кроме того, в пресс-службе администрации сообщили, что в Рязани продолжают убирать опавшую листву. Работы проводились на улице Новосёлковской, в сквере Уткина и Бульваре Победы.

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