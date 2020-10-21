В Сасовском районе обустраивают спортплощадки в рамках нацпроекта

В Сасовском районе обустраивают спортплощадки в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Площадки создаются для выполнения нормативов ГТО. Их строительство ведётся в Сасове и в Гавриловском. Ранее аналогичные площадки появились в посёлке Искра, в Рязани и в Михайлове.

Комплекс спортивного оборудования и тренажеров, который предусмотрен на площадках, позволяет создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом для людей разных возрастов, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В целом за время реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в муниципальных образованиях Рязанской области появилось 18 спортивных площадок для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, из них пять созданы в 2020 году.

Кроме того, в текущем году планируется завершить работы по модернизации стадиона в г. Ряжске и оздоровительного комплекса отрытого типа в посёлке Лесной Шиловского района, строительству крытого ледового катка в Рязани, а также ФОКа в р.п. Старожилово.