Скопинские школьники поучаствовали в «Школе безопасности»

На базе Ильинской школы состоялись областные онлайн-соревнования по пожарно-прикладному спорту «Школа безопасности». Скопинский район представляла команда местной школы под руководством Владимира Куканчикова. Ребятам предстояло посоревноваться в боевом развертывании, надевании боевой одежды пожарных и преодолении бега с препятствиями. Данная эстафета направлена на формирование высокого уровня физической подготовки учащихся.

В этом году соревнования проходят не совсем в привычном для нас формате. Участники выполняют задания на время, фиксируют это на видео, после чего вместе с протоколом отправляют в Рязань. 30 ноября будут подведены итоги,- отметил заместитель директора Ильинской школы по воспитательной работе Владимир Куканчиков.

В соревнованиях также приняли участие и ряжские ребята, которые впервые участвуют в «Школе безопасности». Ильинская школа представила гостям базу для подготовки к конкурсу, а также продемонстрировала мастер-класс по прохождению этапов пожарной эстафеты.

Мы впервые участвуем в подобных соревнованиях. Моим подопечным очень понравилось. Спасибо нашим коллегам за гостеприимный прием,- поблагодарил принимающую сторону преподаватель дополнительного образования ДДЮ «Алые паруса» г. Ряжска Сергей Точилин.