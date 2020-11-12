Скопинские школьники поучаствовали в «Школе безопасности»

На базе Ильинской школы состоялись областные онлайн-соревнования по пожарно-прикладному спорту «Школа безопасности». Скопинский район представляла команда местной школы под руководством Владимира Куканчикова. Ребятам предстояло посоревноваться в боевом развертывании, надевании боевой одежды пожарных и преодолении бега с препятствиями. Данная эстафета направлена на формирование высокого уровня физической подготовки учащихся.
В соревнованиях также приняли участие и ряжские ребята, которые впервые участвуют в «Школе безопасности». Ильинская школа представила гостям базу для подготовки к конкурсу, а также продемонстрировала мастер-класс по прохождению этапов пожарной эстафеты.