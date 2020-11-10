По лотерейному билету с почты житель Рязани выиграл загородный дом

Житель Рязанской области приобрел лотерейный билет в отделении Почты России и выиграл загородный дом. Удача улыбнулась клиенту в 415 тираже «Жилищной лотереи».

Лотерейные билеты, приобретенные на почте, приносят удачу многим рязанцам. Мелкие и средние выигрыши случаются практически каждый день.

Выигрыши по тиражным лотерейным билетам и квитанциям в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить во всех отделениях почтовой связи, осуществляющих реализацию лотерейных билетов, а максимальная выплата по выигрышным бестиражным лотерейным билетам составляет 1 000 рублей.

С июля 2014 года все лотереи, проводимые в России, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов. Всего за несколько лет количество победителей лотереи Почты России составило более чем 5,5 миллионов человек.

Приобрести билеты всероссийских государственных тиражных и бестиражных лотерей в ассортименте можно во всех почтовых отделениях Рязани и Рязанской области. Когда лотерейные билеты на предстоящие тиражи уже распроданы, есть возможность оформить электронный лотерейный билет у почтового оператора с помощью предзаполненного купона. Клиент диктует свой мобильный номер и получает лотерейную квитанцию с уникальным ключом.