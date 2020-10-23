Обновилась география коронавируса

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12.30 23 октября, в Рязани и области выявлено 9 тыс 908 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5157, Касимов – 234, Сасово – 246, Скопин – 284, Рыбное – 241, Михайлов – 113, Ряжск – 267, Спасск – 58, Шацк – 52, Клепики – 52, Кораблино – 65, Новомичуринск – 168.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 76;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 54;

Кадомский район – 8;

Касимовский район – 152;

Клепиковский район – 159;

Кораблинский район – 34;

Милославский район – 41;

Михайловский район – 145;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 56;

Путятинский район – 36;

Рыбновский район – 164;

Ряжский район – 45;

Рязанский район – 447;

Сапожковский район – 17;

Сараевский район – 83;

Сасовский район – 64;

Скопинский район – 165;

Спасский район – 147;

Старожиловский район – 72;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 44;

Шацкий район – 64;

Шиловский район – 170.