Обновилась география коронавируса

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12.30 23 октября, в Рязани и области выявлено 9 тыс 908 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5157, Касимов – 234, Сасово – 246, Скопин – 284, Рыбное – 241, Михайлов – 113, Ряжск – 267, Спасск – 58, Шацк – 52, Клепики – 52, Кораблино – 65, Новомичуринск – 168.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 76;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 54;
Кадомский район – 8;
Касимовский район – 152;
Клепиковский район – 159;
Кораблинский район – 34;
Милославский район – 41;
Михайловский район – 145;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 56;
Путятинский район – 36;
Рыбновский район – 164;
Ряжский район – 45;
Рязанский район – 447;
Сапожковский район – 17;
Сараевский район – 83;
Сасовский район – 64;
Скопинский район – 165;
Спасский район – 147;
Старожиловский район – 72;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 44;
Шацкий район – 64;
Шиловский район – 170.