1900 рязанцев из малообеспеченных семей получат сладкие новогодние подарки в декабре

Заместитель мэра Рязани Надежда Штевнина провела совещание с руководителями социального блока. Совещание прошло 3 ноября.

На совещании обсудили ряд вопросов. Так, речь зашла о возврате денежных средств за путевки в лагеря. На сегодняшний день приняты 143 заявления на компенсацию стоимости путевок за отдых 263 детей.

Продолжается мониторинг качества питания в школах. Рязанцы, обеспокоенные качеством питания в школах, могут обратиться по телефонам «горячих линий»: 28-23-12, 25-21-87, 25-23-99.

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Дети из малообеспеченных семей в декабре получат новогодние подарки. Администрация предоставит 1900 подарков для семей, находящихся в сложеом положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подарки закуплены в олном объёме. Продолжается запись на их получение.

Также участники рабочего совещания обсудили мероприятия ко Дню народного единства. В связи с эпидемиологической ситуацией празднование будет проходить в онлайн формате, сообщили на сайте администрации Рязани.

Для всех желающих учреждения культуры подготовили тематические мероприятия в виртуальном пространстве: квесты, флешмобы, викторины, познавательные игры, мастер-классы и экскурсии.

На Почтовой пройдет фестиваль мультимедийных презентаций. Параллельно с этим в социальных сетях состоится презентация ролика «День народного единства». В образовательных учреждениях проведут тематические уроки.