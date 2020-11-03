Рязань готовится к празднованию Нового года

В Рязани продолжается подготовка к Новогодним праздникам 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что в обсуждении праздничных мероприятий участие глава администрации Елена Сорокина и руководители структурных подразделений.

Уже сейчас рассматриваются два варианта празднования – в обычном формате и в онлайн-режиме из-за коронавируса.

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Дирекция благоустройства Рязани планирует установить в городе порядка 30 новогодних ёлок. Сейчас прорабатываются места их расположения. Кроме того, рабочие заменят вышедшие из строя лампочки в праздничной иллюминации. На улицах будут установлены прошлогодние световые конструкции. В них заменят цифры, обозначающие год.

– Вернутся и полюбившиеся жителям арт-объекты – новогодние шары, снеговики и другие, – говорится в сообщении пресс-службы администрации Рязани.

К празднику украсят и общественный транспорт. Также планируется проведение развлекательных мероприятий и концертов. Они тоже готовятся в двух форматах, с учётом возможных ограничений из-за коронавируса.