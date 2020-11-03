Представители администрации посетили промышленные парки Рязани

Начальник управления экономического развития администрации Рязани Ирина Гончарова посетила две площадки промышленных технопарков ООО «Кардинал» и ООО «Кондрата». Ознакомительную экскурсию провели руководители управляющих компаний.

Управляющие компании в сентябре текущего года заключили с правительством Рязанской области соглашения о сотрудничестве. Организациями проводятся ремонтные и отделочные работы зданий и сооружений, благоустраивается прилегающая территория. Резиденты промышленных технопарков наращивают и расширяют свое производство, закупают и устанавливают новое оборудование.

Основным якорным резидентом технопарка стала компания Бордер. Компания является крупнейшим в России производителем со среднемесячным объемом производства 450 тыс. дверных замков.

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В технопарке ООО «Кондрата» разместилось около 150 резидентов, работающих в разных сферах деятельности: переработка шин, изготовление пластмассовых изделий, производство дверей, ПВХ-окон, изделий для ЖКХ и других.

Промышленные технопарки полностью обеспечены водой, электричеством, газом, имеются свободные производственные и офисные площади для размещения новых организаций.