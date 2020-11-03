Вторник, 3 ноября, 2020
7.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниЭкономика

Представители администрации посетили промышленные парки Рязани

7info7

Начальник управления экономического развития администрации Рязани Ирина Гончарова посетила две площадки промышленных технопарков ООО «Кардинал» и ООО «Кондрата». Ознакомительную экскурсию провели руководители управляющих компаний.

Управляющие компании в сентябре текущего года заключили с правительством Рязанской области соглашения о сотрудничестве. Организациями проводятся ремонтные и отделочные работы зданий и сооружений, благоустраивается прилегающая территория. Резиденты промышленных технопарков наращивают и расширяют свое производство, закупают и устанавливают новое оборудование.

Основным якорным резидентом технопарка стала компания Бордер. Компания является крупнейшим в России производителем со среднемесячным объемом производства 450 тыс. дверных замков.

реклама

В технопарке ООО «Кондрата» разместилось около 150 резидентов, работающих в разных сферах деятельности: переработка шин, изготовление пластмассовых изделий, производство дверей, ПВХ-окон, изделий для ЖКХ и других.

Промышленные технопарки полностью обеспечены водой, электричеством, газом, имеются свободные производственные и офисные площади для размещения новых организаций.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов поручил отремонтировать дорогу в Ряжском районе

Новости Рязани
3 ноября Николай Любимов поручил отремонтировать дорогу в Ряжском районе, которая разрушилась из-за строительства путепровода. Об этом губернатор заявил на заседании регионального...
Узнать больше

Представители администрации посетили промышленные парки Рязани

Администрация
Начальник управления экономического развития администрации Рязани Ирина Гончарова посетила две площадки промышленных технопарков ООО «Кардинал» и ООО «Кондрата». Ознакомительную экскурсию провели руководители...
Узнать больше

Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП

Новости Рязани
Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Старожиловском районе. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.  Авария случилась 9 августа 2020...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанским школьникам продлили каникулы на 10 дней

Новости Рязани
Решение о продлении каникул принято совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и региональным министерством образования и молодёжной политики.
Узнать больше

В ДТП со скорой помощью в Рязани погиб человек

Новости Рязани
Авария случилась около 16:00 на улице Гагарина. Столкнулись «Рено Логан» и реанимационный автомобиль.
Узнать больше

В 67 учебных заведениях Рязанской области выявлены случаи коронавируса

Коронавирус
Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 67 учебных заведениях Рязанской области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+