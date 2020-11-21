В Рязани создадут «Рязанский областной Дворец культуры и искусства»

В Рязанской области появится новое учреждение культуры «Рязанский областной Дворец культуры и искусства». Распоряжение о его создании опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Государственное автономное учреждение должно быть создано до 15 февраля 2021 года. Цель его создания – выполнение работ, оказание государственных услуг в целях осуществления полномочий министерства культуры и туризма Рязанской области в сфере культуры.

Учредителем выступит региональное министерство культуры и туризма. Оно же назначит директора Дворца.

Финансироваться новое учреждение будет из бюджета Рязанской области.