Почти 6 тысяч жителей Рязани заболели COVID-19

Мэрия Рязани обновила статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. Данные на 9 ноября она опубликовала на своём сайте.

Так, в Рязани проживает 5968 человек с подтверждённым коронавирусом. Всего в регионе диагноз COVID-19 поставили 11 669 гражданам.

В Железнодорожном районе проживают 1467 человек с коронавирусом, в Московском – 1883, в Октябрьском – 1655. В Советском районе заболевших меньше тысячи. Там зафиксировано 963 случая заболевания COVID-19 с начала пандемии, сообщили в пресс-службе администрации.