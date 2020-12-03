Новости Рязани сегодня: 3 декабря

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 2 декабря.

В Рязани из-за ремонта теплотрассы перекроют движение на улице Фрунзе

На сайте мэрии сообщается, что движение в районе дома №2 на улице Фрунзе будет перекрыто с 10 часов 4 декабря до 22 часов 7 декабря. На месте работ выставят специальные предупреждающие знаки.

Назначен исполняющий обязанности ректора Рязанского агроуниверситета

Фото: ryazagro.ru

Сергей Борычев – первый проректор РГАТУ, руководит кафедрой «Строительство инженерных сооружений и механика». Он – доктор технических наук, профессор. Имеет звание – Почётный работник агропромышленного комплекса.

Около тысячи рязанцев получили бесплатное лекарство от коронавируса

Отметим, что в числе препаратов для лечения коронавирусной инфекции: «Умифеновир», «Интерферон альфа», «Фавипиравир», «Амоксициллин», «Кларитромицин», «Дексаметазон», «Преднизолон», «Апиксабан» и другие. Схемы лечения назначает врач.

Минздрав сообщил, к кому рязанцам обращаться за бесплатными лекарствами от COVID-19

Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Для получения бесплатных лекарств рязанцам, заболевшим коронавирусом и лечащимся на дому, нужно обратиться к лечащему врачу либо к администрации поликлиники. Об этом представители Минздрава Рязанской области сообщили на странице губернатора Николая Любимова.Пояснять, какие анализы должны быть предоставлены, чтобы получить лекарства, достаточно ли результатов из частной лаборатории, в Минздраве не стали. За всеми консультациями они посоветовали обращаться в администрацию поликлиники, в которой лечится человек.

В Рязани Водоканал усилит контроль за качеством воды из-за глиняного пятна

Фото: www.oka.fm

Напомним, в понедельник, 30 ноября, в Калужской области прорвало дамбу на водохранилище в Износковском районе. Этот водоём используется как отстойник для глиняного карьера. В результате вода с глиной оказалась сначала в реке Угре, а затем и в Оке.

В тот же день огромное грязевое пятно добралось по течению до Алексина, 1 декабря оно плыло в районе Серпухова. Эксперты считают, что к Рязани грязь прибудет к субботе.