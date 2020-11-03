Новости Рязани сегодня: 3 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 3 ноября.

В Рязанской области выявлено ещё 106 случаев заражения коронавирусом

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 11 тыс 29 жителей Рязани и области.

Каникулы для школьников продлили в Рязанской области из-за заболевания более 10% учителей

Сейчас на больничном находится 675 учителей. Около половины из них – в Рязани. По словам губернатора, это более 10% от педагогического состава. В некоторых районах ситуация ещё хуже.

Рязанская область получит более 41 млн рублей на лекарства для больных COVID-19

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Деньги пойдут на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома.

В Рязани для предпринимателей продлили налоговые каникулы до 2024 года

Льгота предназначена для тех, кто ведет деятельность в производственной, социальной или научной областях, а также в сфере бытовых услуг в течение двух налоговых периодов.

Роман Петряев открыл фотовыставку в Рязанской библиотеке имени Горького

Фотографии из разных уголков страны собрали в одном месте в честь Дня народного единства. Проект называется «Россия. Полет через века». Похожие фотовыставки в этот же день открылись в выставочных залах крупнейших аэропортов, музеев и библиотек 85-ти регионов РФ.

Рязанский футболист впервые приглашён в сборную России

Константин Кучаев, фото ПФК ЦСКА

Уроженец Рязани Константин Кучаев впервые приглашён в сборную России по футболу. В этом сезоне полузащитник ЦСКА – один из лидеров команды, лидирующей в чемпионате России.

Должна ли организация, находящаяся в многоэтажном доме, платить взносы за капремонт?

Организация должна уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Общим имуществом, в частности, может являться встроенно-пристроенное помещение, которое имеет ряд общих инженерных систем с МКД.