Рязанским школьникам продлили каникулы на 10 дней

В Рязанской области принято решение продлить школьные каникулы на 10 дней. Об этом во вторник, 3 ноября, во время заседания правительства сообщил губернатор Николай Любимов.

Решение о продлении каникул принято совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и региональным министерством образования и молодёжной политики.

– Возвращать детей в школы сейчас, считаю, опасно. Соответствующее письмо регионального Роспотребнадзора с такими рекомендациями у нас уже есть. Нелёгкое, но вполне оправданное решение, – приводит слова Николая Любимова пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в Рязанской области непростая. Также как и в целом по России. В школах болеют учителя, и не только COVID-19.

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Сейчас на больничном находится 675 учителей. Около половины из них – в Рязани. По словам губернатора, это более 10% от педагогического состава. В некоторых районах ситуация ещё хуже. Чтобы не страдал учебный процесс, и было принято решение продлить каникулы.

Детские сады в Рязани и области пока будут работать в прежнем режиме.