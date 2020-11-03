Роман Петряев открыл фотовыставку в Рязанской библиотеке имени Горького

Во вторник, 3 ноября, зампредседателя правительства Роман Петряев открыл фотовыставку в Рязанской областной библиотеке имени Горького.
Фотографии из разных уголков страны собрали в одном месте в честь Дня народного единства. Проект называется «Россия. Полет через века». Похожие фотовыставки в этот же день открылись в выставочных залах крупнейших аэропортов, музеев и библиотек 85-ти регионов РФ.
Зампредседателя правительства приветствовал гостей от лица Николая Любимова.
Затем Петряев наградил знаком губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» директора областной библиотеки имени Горького Наталью Гришину и главного хранителя библиотечных фондов Ирину Антипову.
На открытии также присутствовал и министр культуры и туризма Виталий Попов.