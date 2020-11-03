Роман Петряев открыл фотовыставку в Рязанской библиотеке имени Горького

Во вторник, 3 ноября, зампредседателя правительства Роман Петряев открыл фотовыставку в Рязанской областной библиотеке имени Горького.

Фотографии из разных уголков страны собрали в одном месте в честь Дня народного единства. Проект называется «Россия. Полет через века». Похожие фотовыставки в этот же день открылись в выставочных залах крупнейших аэропортов, музеев и библиотек 85-ти регионов РФ.

Зампредседателя правительства приветствовал гостей от лица Николая Любимова.

— Этот год нам дается достаточно тяжело из-за пандемии и ограничений в передвижении. Фотографы с помощью своих одухотворенных работ напоминают, что страна наша огромна и неизведанна. А сейчас как раз можно выбрать то место, куда вы поедете в будущем, чтобы насладиться этими красотами уже вживую, — отметил Роман Петряев.

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Затем Петряев наградил знаком губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» директора областной библиотеки имени Горького Наталью Гришину и главного хранителя библиотечных фондов Ирину Антипову.

На открытии также присутствовал и министр культуры и туризма Виталий Попов.

— У нас есть возможность показать эту выставку рязанцам. Конечно, для этого требуется соблюдать эпидемиологические требования. Мы приглашаем всех посетить эту выставку. Библиотека всегда открыта для желающих, — отметил Виталий Попов.