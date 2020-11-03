Должна ли организация, находящаяся в многоэтажном доме, платить взносы за капремонт?

У организации находится в собственности нежилое помещение (магазин) в здании, пристроенном к жилому многоэтажному дому. Имеются отдельные кадастровые номера на здание и земельный участок. С жилым домом здание соединено общей стеной и общей крышей. Должна ли организация платить взносы на капитальный ремонт?

В силу ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственникам помещений в многоквартирном доме (далее — МКД) принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

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2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Таким образом, организация должна уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Общим имуществом, в частности, может являться встроенно-пристроенное помещение, которое имеет ряд общих инженерных систем с МКД (см., например, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.07.2019 N Ф09-3688/19 по делу N А07-12262/2017, Определением Верховного Суда РФ от 01.11.2019 N 309-ЭС19-19112 отказано в передаче дела N А07-12262/2017 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного Постановления).

Подготовлено прокуратурой Октябрьского района г. Рязани.