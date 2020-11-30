На улице Циолковского в Рязани начали обрезать липы

В Рязани приступили к формовочной обрезке деревьев, сообщает сайт администрации города.

Так, на улице Циолковского начали обрезать липы. Обрезка деревьев проводится также на улицах Фрунзе, Гоголя. Совсем скоро они начнутся на Молодцова и Космонавтов.

В мэрии отмечают: формовочная обрезка деревьев проводится поздней осенью. Она необходимо для того, чтобы их ветви не задевали провода при сильных порывах ветра. Также она позволяет освободить опоры уличного освещения от веток, которые загораживают источники света.