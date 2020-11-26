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Новости РязаниОбщество

На касимовском заводе прошли антитеррористические учения

7info7

26 ноября оперативным штабом Рязанской области проведены командно-штабные антитеррористические учения на предприятии в Касимове, сообщили в пресс-службе УФСБ.

По сценарию учений, на территорию Приокского завода цветных металлов въехал автомобиль с вооруженными людьми, которые, захватив заложников, потребовали от губернатора выполнения ряда политических и экономических требований. В ходе переговоров склонить их к отказу от преступных действий не удалось. В результате проведения боевого мероприятия преступников нейтрализовали.

В ходе учений спецслужбы продемонстрировали готовность к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона.

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