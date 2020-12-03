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Мэрия Рязани обновила статистику по заболеваемости коронавирусом

7info7

На сайте мэрии появились свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Рязани.

По состоянию на 3 декабря в городе проживает 7526 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 14 418 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Железнодорожном районе зарегистрировано 1874 человека с коронавирусом. Лидерами по числу заразившихся являются Московский и Октябрьский районы. Там зарегистрированы 2293 и 2130 заболевших соответственно.

Меньше всего заболевших в Советском районе. Там выявлено 1229 случаев заражения COVID-19.

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