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Льготная ипотека: Есть куда расти семье, есть куда падать ставке

7info7

Ставки по льготной ипотеке в России сегодня колеблются от 6,5 до 2,7 %.

О том, кто может воспользоваться  данным предложением в регионе, мы говорили с начальником по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбера — Олегом Сычёвым и  генеральным директором ГК «Единство» — Антоном Воробьёвым в среду, 11 ноября, в рамках проекта «В гостях у 7 инфо».

В ходе беседы обсудили тему  новых условий, которые предлагает Сбер и «Единство» в связи с принятием льготной программы,  поговорили о возможных «подводных» камнях, с которыми могут столкнуться кредиторы.

Гости ответили на самые популярные вопросы, которые возникают при принятии решения об оформлении ипотечного кредита.

Выяснили, что  для получения льготной ипотеки человеку нужно соблюсти всего 2 условия – постоянный доход  и отсутствие задолженности  в банке.

Особое внимание было уделено сниженной процентной ставке Сбера, которая сегодня составляет 6,1 %, а также «Семейной ипотеке», по которой ГК «Единство» продаёт квартиры  по ставке 4,7 %.

В Сбере с начала апреля 2020 года таким предложением уже воспользовались около 2000 рязанских семей, а за год ипотечным предложением воспользовались 6000 рязанских семей.  А жителями новостроек по льготной ипотеке в  ГК «Единство» стали около 1000 рязанских семей.

Предлагаем Вам посмотреть интервью с нашими гостями.

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