Гордума внесла изменения в Устав Рязани

Устав муниципального образования – городской округ город Рязань приведен в соответствие с федеральным законодательством. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

В частности, уточняются права органов местного самоуправления и полномочия ТОС. Поправки предполагают, что органы местного самоуправления имеют право предоставить сотруднику, замещающему должность участкового оперуполномоченного, жилое помещение на период замещения указанной должности.

Кроме того, полномочия администрации города дополняются возможностью принятия решения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд с заключением соглашения в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Органы ТОС могут выступать инициаторами проекта, в обсуждении которого вправе принимать участие жители данной территории, достигшие 16-летнего возраста. Ранее по проекту решения состоялись публичные слушания, предложений для внесения в итоговый документ не поступило.