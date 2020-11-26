Четверг, 26 ноября, 2020
0.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВласть

Гордума внесла изменения в Устав Рязани

7info

Устав муниципального образования – городской округ город Рязань приведен в соответствие с федеральным законодательством. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы. 

В частности, уточняются права органов местного самоуправления и полномочия ТОС. Поправки предполагают, что органы местного самоуправления имеют право предоставить сотруднику, замещающему должность участкового оперуполномоченного, жилое помещение на период замещения указанной должности.  

Кроме того, полномочия администрации города дополняются возможностью принятия решения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд с заключением соглашения в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

Органы ТОС могут выступать инициаторами проекта, в обсуждении которого вправе принимать участие жители данной территории, достигшие 16-летнего возраста. Ранее по проекту решения состоялись публичные слушания,  предложений для внесения в итоговый документ не поступило.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle
Новости Рязани

В Рязанской области выявлено ещё 114 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 заразились 12 тыс 886 жителей. Показатель заболеваемости на 100 тыс населения – 1136,19.
Узнать больше
Новости мира

Какие плюсы имеет металлочерепица от производителя?

В современных строительных гипермаркетах представлен огромный выбор стройматериалов, а чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение проверенным решениям, к числу которых смело можно отнести металлочерепицу.
Узнать больше
Новости медицины

Скончался заместитель главного врача Чучковской больницы Владимир Кондрашов

В пятницу, 20 ноября, в возрасте 61 года ушёл из жизни заместитель главного врача Чучковской больницы Владимир Кондрашов.
Узнать больше
Новости Рязани

Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области сгорел грузовик, есть пострадавший

Информацию о пожаре в грузовике поступила в понедельник, 23 ноября, в 23.51. На место происшествия выезжал пожарный расчёт.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанском районе пенсионер разбился насмерть на «семёрке»

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в четверг, 19 ноября, в 10.10 у дома №1 на улице Дорожной в селе Александрово.
Узнать больше
Новости Рязани

Ушёл из жизни рязанский пожарный, полковник Василий Левицкий

Память о Василии Михайловиче почтили во всех пожарно-спасательных подразделениях Рязанской области.
Узнать больше
Новости Рязани

Минобр прокомментировал переход рязанских школьников на веерное дистанционное обучение

С 23 ноября по 6 декабря в Рязани дистанционно будут учиться школьники 5 и 6 классов, затем они вернулся в школы. С 7 по 20 декабря уйдут на дистанционку 7,8 и 10 классы.
Узнать больше
Новости Рязани

В рязанских храмах продолжают действовать антикоронавирусные меры

В рязанских храмах продолжают действовать антикоронавирусные меры. Об этом рассказал митрополит Рязанский и Михайловский Марк. По словам священника, ограничения...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Вечером в понедельник, 23 ноября, а также в ночь на вторники и утром этого дня в Рязанской области местами ожидается гололёд, на дорогах гололедица.
Узнать больше
Новости Рязани

В бюджет Рязани внесены изменения

В частности, доходы бюджета увеличиваются на 255 тыс. рублей за счет поступлений в бюджет остатков субсидий прошлых лет.
Узнать больше
Новости Рязани

На Первомайском проспекте в Рязани произошёл пожар

Днём в субботу, 21 ноября, на Первомайском проспекте в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщается в группе RZN LIFE l НОВОСТИ l...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+