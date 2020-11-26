Гордума передала в безвозмездное пользование несколько помещений в Рязани

На заседании Рязанской городской Думы признаны утратившими силу отдельные решения Рязанского городского совета, определяющие нормы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. С 1 января 2021 года эта система налогообложения не будет применяться на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Утверждена Программа приватизации муниципального имущества на 2021 год. В перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, вошли нежилые помещения, а также здания, расположенные на территории бывшей военной части в поселке Храпово. Кроме того, одним объектом дополнена Программа приватизации муниципального имущества на 2020 год.

Депутаты одобрили решения о передаче муниципального имущества в собственность и безвозмездное пользование. Нежилое помещение на ул. 6-я Линия, д.10 передано в государственную собственность Рязанской области для использования спортивной школой по зимним видам спорта «Алмаз». Также одобрена передача муниципальных помещений в безвозмездное пользование Высшей школе народных искусств, Рязанской областной специальной библиотеке для слепых, Дирекции благоустройства города.

Депутаты внесли ряд изменений в положения о структурных подразделениях администрации. Рассмотрены и утверждены изменения в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. Документ приведен в соответствие с Административным регламентом МВД России.