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Новости РязаниОбщество

Гордума передала в безвозмездное пользование несколько помещений в Рязани

7info

На заседании Рязанской городской Думы признаны утратившими силу отдельные решения Рязанского городского совета, определяющие нормы  единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. С  1 января 2021 года эта система налогообложения не будет применяться на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Думы. 

Утверждена  Программа приватизации муниципального имущества на 2021 год. В перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, вошли нежилые помещения, а также здания, расположенные на территории бывшей военной части в поселке Храпово. Кроме того, одним объектом дополнена Программа приватизации муниципального имущества на 2020 год.

Депутаты одобрили решения о передаче муниципального имущества в собственность и безвозмездное пользование. Нежилое помещение на ул. 6-я Линия, д.10 передано в государственную собственность Рязанской области для использования спортивной школой по зимним видам спорта «Алмаз». Также одобрена передача муниципальных помещений в безвозмездное пользование Высшей школе народных искусств, Рязанской областной специальной библиотеке для слепых, Дирекции благоустройства города.

Депутаты внесли ряд изменений в положения о структурных подразделениях администрации. Рассмотрены и утверждены изменения в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. Документ приведен в соответствие с Административным регламентом МВД России.

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