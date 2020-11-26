Елена Волкова будет работать в Рязанской городской Думе на постоянной основе

Такое решение было принято на заседании Рязанской городской Думы в четверг, 26 ноября. Ранее вопрос был рассмотрен на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике. Елена Волкова будет работать на ставке заместителя председателя комитета по бюджету и налоговой политике. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Также на заседании городской Думы депутаты внесли изменения в решение Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 244-II «О денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Рязанской городской Думы».

Документ разработан в целях уточнения расходов, связанных с депутатской деятельностью, и порядка выплаты компенсации, приведен в соответствие с требованиями прокурора Советского района. Размер денежной компенсации остается прежним – не более 60 тысяч рублей в месяц.

В новой редакции уточнены виды и лимиты расходов, связанных с организацией общественной приемной депутата, транспортным обеспечением, услугами почты и связи, приобретением цветов и подарков гражданам и организациям и проведением мероприятий. В соответствие с этим уточнен Порядок выплаты депутату Рязанской городской Думы денежной компенсации расходов, фактически понесенных в связи с осуществлением своих полномочий, определен перечень документов, подтверждающих расходы.

Депутаты РГД поддержали законодательную инициативу в Рязанскую областную Думу. Разработаны изменения в Закон Рязанской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Рязанской области». В случае принятия это позволит депутатам Рязанской городской Думы привлекать к работе помощников на весь срок полномочий по срочному трудовому договору с официальной выплатой зарплаты.