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Новости РязаниПроисшествия

Эксперты продолжают устанавливать причину пожара в ТРЦ «М5 Молл»

7info

В Рязани эксперты продолжают устанавливать причину пожара в ТРЦ «М5 Молл». Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Рязанской области изучают предметы, доставленные с места пожара. Испытатели проверяют материал, из которого были сделаны кубики для прыжков в батутном центре. 

Также на горючесть проверяют утеплитель стен. По словам, начальника лаборатории Андрея Исаева, утеплитель практически не видоизменился после пожара. Этого говорит о том, что он негорючий.

Также исследуют образцы проволоки. Эксперты проверяют, могло ли произойти короткое замыкание. 

Расследованием сейчас занимается группа из 8 дознавателей. Сам же центр сейчас отмывают от последствий пожара. Когда «М5 Молл» откроется вновь, пока неизвестно. 

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