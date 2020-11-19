Эксперт назвал Рязанскую область в числе регионов, близких к выходу на плато

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал РИА Новости регионы, которые близки к выходу на плато по заболеваемости коронавирусом. Среди них оказалась и Рязанская область.

Свои прогнозы Тавадян строит на основе карты России, на которой регионы поделены на пять групп. Самая лучшая группа – «зелёная». В этих регионах показатель распространения – 0,9. Худшая – «тёмно-красная» с показателем более 1,2.

Эксперт отмечает снижение показателей заболеваемости в нескольких регионах, при этом о крупных городах пока говорить рано. Тавадян назвал 23 региона, которые близки к выходу на плато. К их числу, кроме Рязанской области, он также отнёс соседние Липецкую и Воронежскую.

Отметим, что сегодня губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил о веерном переходе школ Рязани на дистанционное обучение.