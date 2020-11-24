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Депутаты Рязанской облдумы изменили закон о прожиточном минимуме пенсионера

7info

В понедельник, 23 ноября, депутаты Рязанской областной Думы рассмотрели и приняли закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Рязанской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2021 год».

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец рассказал, что данный законопроект был разработан в связи с изменением прогнозного значения величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации

Документом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области в размере 9321 руб. Рост к текущему году составит 627 руб. или 7,21%.

При расчёте данной величины были использованы соответствующее соотношение суммы фактических величин прожиточного минимума пенсионера за первый и второй кварталы текущего года по Рязанской области и в целом по Российской Федерации, а также прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране на 2021 год. Предлагаемая величина в регионе не превышает прогнозную величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

При установлении данной величины социальная доплата к пенсии будет устанавливаться территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета. Численность получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в регионе составит порядка 30 тыс. человек.

Закон был принят депутатами Рязанской областной Думы единогласно.

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